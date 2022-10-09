Названа дата премьеры второму сезону сериала «Благие намерения»

Поклонники уже устали задавать вопросы о том, когда будет продолжение. Новости о втором сезоне сериала «Благие намерения» длительное время держали поклонников проекта в напряжении. Сообщения от создателей фильма были расплывчаты и создавалось впечатление, что вторая часть может и не выйти. Хотя съемки-то шли. И, вот, наконец, свершилось. В сети появился свежий постер и кадры второго сезона сериала «Благие намерения» с анонсом срока его релиза.