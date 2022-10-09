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50 минут назад

Второму сезону сериала «Благие намерения» определили дату премьеру

Inc-News

Поклонники уже устали задавать вопросы о том, когда будет продолжение. Новости о втором сезоне сериала «Благие намерения» длительное время держали поклонников проекта в напряжении. Сообщения от создателей фильма были расплывчаты и создавалось впечатление, что вторая часть может и не выйти. Хотя съемки-то шли. И, вот, наконец, свершилось. В сети появился свежий постер и кадры второго сезона сериала «Благие намерения» с анонсом срока его релиза.

Названа дата премьеры второму сезону сериала «Благие намерения»
Фото: Кадр из сериала «Благие намерения»Кадр из сериала «Благие намерения»

В итоге продолжение популярного кинопроекта по мотивам романа Терри Пратчетта и Нила Геймана выйдет на Amazon Prime Video в середине лета 2023 года. Исполнителями главных ролей останутся Дэвид Теннант и Майкл Шин, а Джон Хэмм снова сыграет архангела Гавриила.

Согласно анонсу, в центре сюжета второго сезона демон Кроули (Теннант) и ангел Азирафаэль (Шин) продолжают мирскую жизнь в лондонском Сохо, пока случайно не встречают незнакомца, оказавшимся нежданным посланником извне. И вот уж мир в очередной раз сталкивается с угрозой апокалипсиса…

Сериалы,Дэвид Теннант,Майкл Шин,Нил Гейман,Джон Хэмм,Amazon,
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