Названа дата премьеры второму сезону сериала «Благие намерения»

Поклонники уже устали задавать вопросы о том, когда будет продолжение. Новости о втором сезоне сериала «Благие намерения» длительное время держали поклонников проекта в напряжении. Сообщения от создателей фильма были расплывчаты и создавалось впечатление, что вторая часть может и не выйти. Хотя съемки-то шли. И, вот, наконец, свершилось. В сети появился свежий постер и кадры второго сезона сериала «Благие намерения» с анонсом срока его релиза.
В итоге продолжение популярного кинопроекта по мотивам романа Терри Пратчетта и Нила Геймана выйдет на Amazon Prime Video в середине лета 2023 года. Исполнителями главных ролей останутся Дэвид Теннант и Майкл Шин, а Джон Хэмм снова сыграет архангела Гавриила.
Согласно анонсу, в центре сюжета второго сезона демон Кроули (Теннант) и ангел Азирафаэль (Шин) продолжают мирскую жизнь в лондонском Сохо, пока случайно не встречают незнакомца, оказавшимся нежданным посланником извне. И вот уж мир в очередной раз сталкивается с угрозой апокалипсиса…