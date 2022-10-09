Начались съемки нового сериала Богомолова

«Несколько лет назад мне пришла в голову идея — сделать сериал про героя, который способен любить нескольких женщин. Это нередкое явление в нашей жизни и очень многие могут вспомнить такие ситуации из своей жизни. Я пригласил замечательного писателя и драматурга Анну Козлову, с которой сотрудничаю уже давно. Мы обсудили, и она начала писать сценарий проекта, который сегодня, условно называется «Кеша». Главный герой этой истории — запутавшийся в своих личных отношениях человек, неспособный определиться, неспособный расставаться. Мне кажется, что это явление очень даже понятно большинству из нас... Я очень рад, что замечательный режиссер Константин Богомолов взялся снять этот замечательный сценарий, более того — он согласился сыграть главную роль, что мне кажется очень точно. Он по своей природе, органике, таланту идеально подходит для этой роли. В этом фильме будет невероятная галерея женских характеров и архетипов. Я очень жду первых материалов, волнуюсь конечно и верю, что мы сделаем что-то совершенно особенное, оригинальное, ни на что не похожее, и при этом органично существующее в ряду оригинальных сериалов KION».