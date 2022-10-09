Начались съемки нового сериала Богомолова

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о начале съемок оригинального сериала «Кеша» совместного производства KION и киностудии «Мармот-фильм». Генеральные продюсеры — Валерий Тодоровский и Игорь Мишин.
Это ироничная драма о непростых отношениях четырех женщин и одного мужчины, сценарий которой написала Анна Козлова («Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо»). Режиссером сериала станет Константин Богомолов («Содержанки»), он же сыграет главную роль — мужчину по имени Иннокентий, который не умеет расставаться с женщинами. Вместе с Богомоловым в сериале снимутся Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юлия Александрова, Василиса Перелыгина, Игорь Верник и др. Проект будет эксклюзивно доступен зрителям онлайн-кинотеатра KION в 2023 году.
Иннокентий Мельников, или просто Кеша (Константин Богомолов), харизматик и успешный архитектор, за плечами которого три брака, остается, невзирая на разводы, главным человеком в жизни своих женщин — Лены (Александра Ребенок), Юли (Юлия Александрова) и Вари (Юлия Снигирь). Кеша не просто продолжает их активно поддерживать и плотно с ними общаться, но и тайно время от времени поддерживает сексуальную связь. Но этот, казалось бы, такой удобный для всех симбиоз начинает рушиться после того, как Кеша заводит еще одну любовницу — Аллу (Василиса Перелыгина). И женщин Кеши потрясает даже не столько то, что ни одна из них не является и никогда не будет для него единственной, сколько то, что новая избранница Кеши совсем из другого «круга». Оскорбленные таким демаршем Кеши, они в шутку предлагают избавиться от него. Но в каждой шутке есть только доля шутки…
Валерий Тодоровский, Генеральный продюсер проекта:
«Несколько лет назад мне пришла в голову идея — сделать сериал про героя, который способен любить нескольких женщин. Это нередкое явление в нашей жизни и очень многие могут вспомнить такие ситуации из своей жизни. Я пригласил замечательного писателя и драматурга Анну Козлову, с которой сотрудничаю уже давно. Мы обсудили, и она начала писать сценарий проекта, который сегодня, условно называется «Кеша». Главный герой этой истории — запутавшийся в своих личных отношениях человек, неспособный определиться, неспособный расставаться. Мне кажется, что это явление очень даже понятно большинству из нас... Я очень рад, что замечательный режиссер Константин Богомолов взялся снять этот замечательный сценарий, более того — он согласился сыграть главную роль, что мне кажется очень точно. Он по своей природе, органике, таланту идеально подходит для этой роли. В этом фильме будет невероятная галерея женских характеров и архетипов. Я очень жду первых материалов, волнуюсь конечно и верю, что мы сделаем что-то совершенно особенное, оригинальное, ни на что не похожее, и при этом органично существующее в ряду оригинальных сериалов KION».
Константин Богомолов, режиссер, актер:
«Сценарий написан абсолютно живым языком, и в нем прекрасным образом совмещаются драматизм и юмор, лиричность и определенная циничность, точнее — беспощадность, которая не отменяет сочувствие. Это история с прекрасными ролями для прекрасных артистов и так складывается проект, что в нем собирается замечательная команда, это сливки русского кино на сегодняшний день. И в воронку этого процесса команда погружается с удовольствием, с надеждой на прекрасный результат, с предощущением наслаждения. А удовольствие от процесса, как мне кажется, и есть залог хорошего итога. Уверен, что наши эмоции зритель почувствует и получит свое — зрительское — удовольствие от просмотра этой мелодрамы».
Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION:
«Проект «Кеша» без всякого сомнения обладает всеми слагаемыми успеха, отлично вписывается в концепцию KION — смело, честно, необычно. Мы с Валерием Тодоровским давно хотели что-то сделать из ряда вон выходящее, и вот случился «Кеша». Это большая честь для нас работать вместе со Студией «Мармот-фильм». Сценарий Анны Козловой в умной и тонкой режиссуре Константина Богомолова, который к тому же исполнит и главную роль терзаемого внутренними кризисами Кеши, звездный состав актеров и на уровне ролей второго плана, смелая интрига, калейдоскоп ярких и вместе с тем очень узнаваемых персонажей, отношение к которым зрителя на протяжении всей истории будет колебаться от понимания и сочувствия до полного неприятия и даже отторжения и обратно. Нет никаких сомнений, что сериал «Кеша» станет одним из хитов следующего сезона».
Юлия Снигирь, актриса:
«Про этот сценарий я слышала давно — над ним работали очень талантливые люди. Я и мечтать не смела, что мне предложат там сниматься. Это новый жанр для меня и новый характер. История достаточно универсальная — про мужчин и женщин, про игры, в которые играют люди, про добро и зло, про жизнь и смерть, про нравственность и безнравственность. Про много чего. И все с юмором. Ну а про режиссера Костю Богомолова ничего говорить не нужно. Мы уже работали вместе и понимаем друг друга с полуслова. Так что начала съемок я ждала с нетерпением».
«Кеша» — это четвертый режиссерский сериал Константина Богомолова, театрального режиссера и актера, сыгравшего главную роль в сериале Федора Бондарчука «Псих». Анна Козлова, автор сценария «Кеши», известна как мастер жизненных мелодрам, она работала с Валерией Гай Германикой над сериалом «Краткий курс счастливой жизни», писала сценарии популярных сериалов «Медиатор», «Садовое кольцо», «Самка богомола». Роли в «Кеше» сыграют известные российские актеры, которые не только снимаются в кино, но и играют в театрах Москвы: Юлия Снигирь («Хороший человек», «Казнь»), Александра Ребенок («Кислота», «Угрюм-река»), Юлия Александрова («Горько!», «Самый лучший день»), Василиса Перелыгина («Дылда»).