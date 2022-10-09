Создатели сериала "Велма" объяснили, почему в шоу не будет Скуби-Ду

Создатели предстоящего анимационного сериала «Велма», спин-оффа мультфильмов о Скуби-Ду, объяснили, почему заглавный персонаж франшизы не появится в шоу. Это произошло в рамках выступления на фестивале Comic-Con в Нью-Йорке, слова команды приводит издание Insider.

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В оригинальном мультсериале четыре подростка — Фред Джонс, Дафна Блейк, Велма Динкли и Норвилл «Шэгги» Роджерс — расследуют дела, в которых якобы замешаны сверхъестественные создания. Постоянный спутник команды — (немного) говорящий немецкий дог Скуби-Ду. «Велма» станет «взрослым» спин-оффом с более грубым юмором.

Как признался шоураннер сериала Чарли Грэнди, попытки добавить Скуби-Ду в «Велму» не увенчались успехом, поскольку стало понятно, что именно он отвечает за «детскость» в оригинальных мультфильмах — и это не будет сочетаться с выбранным тоном шоу.

При этом Грэнди подчеркнул, что несмотря на то, что культовый пес не появится на экране, действие шоу будет разворачиваться в той же самой вселенной.

Также в ходе Comic-Con актриса Минди Калинг, которая озвучивает в «Велме» главную героиню, прокомментировала негативную реакцию части фанатов на то, что в новом шоу у ее персонажа будет южноазиатское происхождение. Калинг отметила, что «всегда беспрерывно поражена реакциями на все в соцсетях».

«Я думаю об этих персонажах как об очень культовых, но [этих героев] ни в коей мере не определяет их белый [цвет кожи], за исключением Фреда. Так что я была немного удивлена. Думаю, большинство индийско-американских девочек, когда видят эту скептичную, трудолюбивую и отчасти недооцененную героиню, могут идентифицировать себя с ней», — сказала актриса.

Калинг упомянула мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» в качестве примера «неконвенционального» изображения любимых персонажей.

«Полагаю, подавляющее большинство людей воодушевлены и готовы к этому, и это шоу для них», — добавила артистка.