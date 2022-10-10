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1 час назад

Первый в мире сериал с Deepfake сняли в России

Слово и Дело

Российская компания Agenda Media Group сняла первый в истории веб-сериал с применением технологии DeepFake. Проект под названием «ПМЖейсон» уже доступен в соцсетях, заявил гендиректор компании Алексей Парфун.

Первый в мире сериал с Deepfake сняли в России
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Создатели использовали образы западных актеров Марго Робби, Киану Ривза и Роберта Паттинсона. Сериал показывает попытки протагониста Джейсона Стэйтема понять и интегрироваться в российский быт, «который, в свою очередь, интегрируется в Джейсона», рассказал ТАСС Парфун.

«"ПМЖейсон" – легкий юмористический веб-сериал пародийного характера. Это ироничный взгляд иностранца в лице Стэйтема на русский быт», – подчеркнул гендиреткор Agenda Media Group.

Образы западных актеров создали с помощью искусственного интеллекта, который заменяет лицо человека другим в фотографиях, видеозаписи или аудиофайле. В сериале снялись Андрей Коротков, Андрей Дерюгин и Юлия Башорина.

Сериалы,Андрей Дерюгин,Андрей Коротков,Джейсон Стэйтем,Марго Робби,Роберт Паттинсон,Киану Ривз,
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