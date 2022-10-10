Вышла восьмая серия «Дома дракона»

Сегодня HBO выпустила восьмую серию сериала «Дом дракона» под названием «Лорд Приливов». Финал первого сезона всё ближе, до его окончания осталось всего два эпизода, которые выйдут в течение двух следующих недель.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Посмотреть «Дом дракона» в официальном дубляже можно в различных онлайн-кинотеатрах: Okko, «Амедиатека», и «Иви».