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4 часа назад

Вышла восьмая серия «Дома дракона»

Чемпионат.com

Сегодня HBO выпустила восьмую серию сериала «Дом дракона» под названием «Лорд Приливов». Финал первого сезона всё ближе, до его окончания осталось всего два эпизода, которые выйдут в течение двух следующих недель.

Вышла восьмая серия «Дома дракона»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Посмотреть «Дом дракона» в официальном дубляже можно в различных онлайн-кинотеатрах: Okko, «Амедиатека», и «Иви».

Сериал уже продлён на второй сезон. Изначально ходили слухи, что а актёрскому составу второго сезона присоединятся Элизабет Олсен и Генри Кавилл. Недавно Олсен отвергла эту информацию и сказала, что не ведёт никаких переговоров. Теперь осталось дождаться слов Кавилла.

Сериалы,Генри Кавилл,Элизабет Олсен,
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