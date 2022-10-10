Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
2 часа назад

Вышел трейлер нового сезона сериала «Роковой патруль»

Слово и Дело

Американский киносервис HBO Max показал тизер четвертого сезона фантастического сериала «Роковой патруль».Сервис показал трейлер в рамках мероприятия New York Comic-Con.

Вышел трейлер нового сезона сериала «Роковой патруль»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Отмечается, что несколько эпизодов нового сезона выйдут 8 декабря. Однако после премьеры серии будут выпускаться еженедельно.

Создатели «Рокового патруля» заявили, что в 2023 году зрителей будут ждать шесть выпусков сезона. Сюжет кинокартины расскажет, как главные герои побывают в будущем, где встретят множество опасностей. Им придется сделать сложный выбор в пользу судьбы всего человечества или своей собственной.

Ведущими актерами ленты стали Брендан Фрейзер, Мэтт Бомер, Эйприл Боулби и другие.

Сериалы,Эйприл Боулби,Брендан Фрейзер,Мэтт Бомер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители