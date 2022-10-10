Вышел трейлер нового сезона сериала «Роковой патруль»

Отмечается, что несколько эпизодов нового сезона выйдут 8 декабря. Однако после премьеры серии будут выпускаться еженедельно.

Создатели «Рокового патруля» заявили, что в 2023 году зрителей будут ждать шесть выпусков сезона. Сюжет кинокартины расскажет, как главные герои побывают в будущем, где встретят множество опасностей. Им придется сделать сложный выбор в пользу судьбы всего человечества или своей собственной.