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1 час назад

На ТВ состоится премьера дорамы «Легенда синего моря»

Antenna Daily

С 14 октября по пятницам на ТВ-3 – премьера суперуспешного корейского сериала «Легенда синего моря» в фирменном дубляже канала.

На ТВ состоится премьера дорамы «Легенда синего моря»
Фото: Antenna DailyAntenna Daily

«Легенда синего моря» – вдохновлённая корейским фольклором волшебная история отношений русалки Шим Чон и мошенника-красавца Хо Джун Дже, владеющего навыками гипноза. Впервые встретив её на отдыхе в Испании, он решает похитить у русалки бесценный жадеитовый браслет. Но он ещё не знает, что существует связь, которая соединяет их судьбы с давним прошлым – и что миры русалок и людей слишком разные.

В главных ролях – звёзды корейского экрана Чон Джи Хён и Ли Мин Хо. В создании уникальной атмосферы сериала им помогают герои второго плана:

Чо Нам Ду (Ли Хи Чжун) – мошенник, которого Джун Дже случайно встретил, занимаясь поисками матери. Именно общение с Нам Ду привело к тому, что судьба Джун Дже сделала резкий поворот, и он стал профессиональным аферистом. Главный интерес в жизни Нам Ду – «деньги, деньги и ещё раз деньги». Тэ О (Шин Вон Хо) – профессиональный хакер из Японии, «младший брат» Хо Джун Дже и Чо Нам Ду. Так же, как они, одержим идеей ограбить любого, кто заработал свои деньги нечестным путём. Ча Ши А (Шин Хе Сон) – бывшая однокурсница Хо Джун Дже, страстно влюблённая в него. Надменна и лицемерна. Всем рассказывает о том, что её любовь к Джун Дже взаимна, и они скоро поженятся.

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