Названа дата премьеры второго сезона «Секретов семейной жизни»

Премьера второго сезона комедийного проекта «Секреты семейной жизни» состоится 21 октября в онлайн-кинотеатре KION. Главные роли в сериале исполнили Алёна Михайлова и Пётр Скворцов.

Фото: Кадр из фильма "Секреты семейной жизнь" Кадр из фильма "Секреты семейной жизнь"

Над продолжением драматической комедии о жизни семейной пары на грани развода работал режиссёр Михаил Поляков, продюсерская компания «Среда» и KION. Второй сезон проекта вертится вокруг убийств, любви и противостояния супругов кровожадному следователю.

В центре сюжета — Никита и Полина, которые находятся на грани развода и тюремного заключения. Следователь Роман раскрыл план Санитайзеров и решил шантажировать их, чтобы продолжить череду убийств.

На похоронах Леры Полина заводит новое знакомство: она встречает брата покойницы, и между ними возникает взаимное притяжение. Но всё портят новые заказы следователя: он решает стать депутатом и требует, чтобы новой жертвой Санитайзеров стала популярная блогерша Кира Крауч. Никита и Полина должны найти выход из ситуации, справиться с шантажом, перестать убивать людей и попытаться наладить отношения.

В продолжении проекта зрители увидят новых ярких персонажей, «изнанку» блогерства и политические интриги. По словам Алёны Михайловой, второй сезон будет заметно серьёзнее.

«Вполне очевидно по финалу первого сезона, что за каждым действием следует противодействие. Моя героиня повзрослела, ей нужно нести ответственность за свои поступки. Второй сезон — это уже будет не совсем комедия. Всё станет серьёзнее, чем было: не только шутки шутками, а серьёзный замес», — отметила актриса.