Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
1 час назад

Визерис из «Дома дракона» понравился Джорджу Мартину больше, чем его собственный

Чемпионат.com

Недавно актёр Пэдди Консидайн, который сыграл роль короля Визериса Таргариена в сериале «Дом дракона», рассказал о сообщении, полученном от Джорджа Мартина — автора фэнтезийного цикла «Песнь Льда и Огня».

Визерис из сериала понравился Мартину больше, чем собственный
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Писатель отметил, что тот Визерис, которого Консидайн показал в сериале, лучше Визериса, которого описывал сам Мартин в книгах. Он поблагодарил писателя за такое отношение и доверие к нему.

Мне пришло сообщение, в котором просто говорилось: «Ваш Визерис лучше, чем мой Визерис». Это было сообщение от Джорджа Мартина. Я подумал: спасибо за такое доверие ко мне.

В другом интервью Пэдди Консидайн отметил, что не считает своего персонажа слабым. Визерис слишком сострадательный, у него есть мораль.

Он был единственным человеком в этом королевстве, у которого была хоть какая-то чёртова мораль. Он верил, что долг превыше всего. Я не знаю, правильно ли люди это поняли. Существует мнение, что он слаб, что я считаю абсолютной чушью. Он просто слишком сострадательный.

Сейчас можно посмотреть восемь серий «Дома дракона» из десяти. Они выйдут в две грядущие недели.

Сериалы,Джордж Мартин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители