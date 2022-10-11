Визерис из сериала понравился Мартину больше, чем собственный

Он был единственным человеком в этом королевстве, у которого была хоть какая-то чёртова мораль. Он верил, что долг превыше всего. Я не знаю, правильно ли люди это поняли. Существует мнение, что он слаб, что я считаю абсолютной чушью. Он просто слишком сострадательный.