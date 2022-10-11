Российские сериалы для тех, кто скучает по нулевым

Многим людям нулевые кажутся беззаботным временем, когда все было легче и проще. Вместо смартфонов были кнопочные телефоны, интернет нужно было подключать звонком по телефону и мир казался больше, чем он есть на самом деле. На нулевые пришлось становление российского кинематографа после того, как он пострадал в 90-е годы. В связи с зарубежными трендами появилось большое количество ситкомов, которые можно пересматривать до сих пор. О российских сериалах с ностальгией по нулевым — в материале “Рамблера”.
Красивая история о том, как девушка с окраины Москвы попадает на работу к продюсеру Максиму Шаталину. Она неожиданно становится няней, которая должна воспитывать его троих детей. И оказалось, что нанять на работу няню без опыта работы и рекомендаций было лучшим решением. Она привносит в дом жизнь после того, как Максим Шаталин потерял свою супругу. Сможет ли няня Вика противостоять трудностям, а также влюбить в себя не только детей, но и их отца? Расскажет сериал.
Проект стал адаптацией американского сериала “Няня” с аналогичным сюжетом.
Оригинальный российский сериал получил большое распространение за рубежом и любовь зрителей. В центре сюжета — отец-одиночка Сергей Васнецов. Жена ушла от него и оставила ему на попечение пять совершенно разных дочерей. Они не похожи ни характерами, ни внешностью, поэтому в их доме всегда возникают разногласия и комичные ситуации. Несмотря на то, что они совершенно не понимают друг друга, они — одна семья, которая готова поддержать и помогать. Отцу семейства теперь приходится не только решать проблемы на работе, но и учиться воспитывать своих девочек.
Еще одна адаптация американского проекта, на этот раз вдохновением для создателей послужил сериал “Женаты… с детьми”. Сюжет вертится вокруг семьи из Екатеринбурга. Глава семейства — Гена Букин продает обувь в магазине и не любит свою жизнь. Его супруга Даша — домохозяйка, которая целыми днями смотрит телевизор. У них есть двое детей Рома и Света, которые олицетворяют собой проблемных подростков. Мальчик замкнут, а девочка слишком легкомысленна. Их жизнь представляет собой утрированный образ семьи “среднего класса”, который тогда начал только зарождаться в России. Несмотря на то, что это — комедийный сериал, в нем можно найти много отсылок к порокам современного общества.