Российские сериалы для тех, кто скучает по нулевым

Многим людям нулевые кажутся беззаботным временем, когда все было легче и проще. Вместо смартфонов были кнопочные телефоны, интернет нужно было подключать звонком по телефону и мир казался больше, чем он есть на самом деле. На нулевые пришлось становление российского кинематографа после того, как он пострадал в 90-е годы. В связи с зарубежными трендами появилось большое количество ситкомов, которые можно пересматривать до сих пор. О российских сериалах с ностальгией по нулевым — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из сериала "Моя прекрасная няня" Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

“Моя прекрасная няня”

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Красивая история о том, как девушка с окраины Москвы попадает на работу к продюсеру Максиму Шаталину. Она неожиданно становится няней, которая должна воспитывать его троих детей. И оказалось, что нанять на работу няню без опыта работы и рекомендаций было лучшим решением. Она привносит в дом жизнь после того, как Максим Шаталин потерял свою супругу. Сможет ли няня Вика противостоять трудностям, а также влюбить в себя не только детей, но и их отца? Расскажет сериал.

Проект стал адаптацией американского сериала “Няня” с аналогичным сюжетом.

“Папины дочки”

Кадр из сериала "Папины дочки"

Оригинальный российский сериал получил большое распространение за рубежом и любовь зрителей. В центре сюжета — отец-одиночка Сергей Васнецов. Жена ушла от него и оставила ему на попечение пять совершенно разных дочерей. Они не похожи ни характерами, ни внешностью, поэтому в их доме всегда возникают разногласия и комичные ситуации. Несмотря на то, что они совершенно не понимают друг друга, они — одна семья, которая готова поддержать и помогать. Отцу семейства теперь приходится не только решать проблемы на работе, но и учиться воспитывать своих девочек.

“Счастливы вместе”