Сериал "Монстр: История Джеффри Дамера" стал популярным

Сериал про маньяка Джеффри Дамера стал вторым в топе самых популярных англоязычных сериалов на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщает Variety.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Первое место в списке возглавил 4-й сезон проекта "Очень странные дела", набрав 1,35 млрд часов по просмотрам. "Монстр: История Джеффри Дамера" посмотрели более 701 млн часов.

За первые четыре недели после выхода сериал обошел 1-й и 2-й сезон исторической драмы "Бриджертоны".