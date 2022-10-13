Сериал "Монстр: История Джеффри Дамера" стал популярным

Сериал про маньяка Джеффри Дамера стал вторым в топе самых популярных англоязычных сериалов на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщает Variety.
Первое место в списке возглавил 4-й сезон проекта "Очень странные дела", набрав 1,35 млрд часов по просмотрам. "Монстр: История Джеффри Дамера" посмотрели более 701 млн часов.
За первые четыре недели после выхода сериал обошел 1-й и 2-й сезон исторической драмы "Бриджертоны".
Абсолютным лидером Netflix по просмотрам за первые четыре недели остается южнокорейский сериал "Игра в кальмара". Картина набрала 1,65 млрд часов за первые 28 дней на стриминге.