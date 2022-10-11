Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
2 часа назад

«Отголоски эха»: как шалость близнецов разрушила две семьи

Мира Маркина

Триллер, драма и детектив в одном флаконе: рассказываем, почему стоит посмотреть новый проект от стримингового сервиса Netflix «Отголоски эха», в материале «Рамблера».

«Отголоски эха»: как шалость близнецов разрушила две семьи
Фото: Кадр из сериала "Отголоски эха"Кадр из сериала "Отголоски эха"

Мини-сериал «Отголоски эха» рассказывает о близнецах Лени и Джине, у которых есть общий опасный секрет: они тайно менялись местами с самого детства. Когда одна из сестер пропадает без вести, их идеально спланированный мир превращается в хаос, а ко второй девушке появляется немало вопросов, на которые она не в состоянии ответить. Проект состоит всего из семи эпизодов (при большом желании сериал можно посмотреть за одни выходные).

Главную роль в проекте исполнила Мишель Монахэн, известная по фильмам кинофраншизы «Миссия невыполнима» и первому сезону «Настоящего детектива». В сериале также снялись Мэтт Бомер (исполнил главную роль в сериале «Белый воротничок») и Карен Робинсон («Шиттс Крик» и «Рассказ служанки»).

В списке режиссеров Кэт Кандлер, работавшая над сериалом «13 причин почему», и Анна Мастро – одна из авторов «Бесстыжих» и «Сплетницы».

Кстати, сериал «Отголоски эха» в период с 22 по 28 августа собрал 1,123 млрд просмотренных минут, обойдя «Дом Дракона» и «Песочного человека», и возглавил чарт исследовательской компании Nielsen.

Сериалы,Миссия невыполнима,Песочный человек,Сплетница,Настоящий детектив,Рассказ служанки,Карен Робинсон,Мишель Монахэн,Мэтт Бомер,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители