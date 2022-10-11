«Отголоски эха»: как шалость близнецов разрушила две семьи

Триллер, драма и детектив в одном флаконе: рассказываем, почему стоит посмотреть новый проект от стримингового сервиса Netflix «Отголоски эха», в материале «Рамблера».
Мини-сериал «Отголоски эха» рассказывает о близнецах Лени и Джине, у которых есть общий опасный секрет: они тайно менялись местами с самого детства. Когда одна из сестер пропадает без вести, их идеально спланированный мир превращается в хаос, а ко второй девушке появляется немало вопросов, на которые она не в состоянии ответить. Проект состоит всего из семи эпизодов (при большом желании сериал можно посмотреть за одни выходные).
Главную роль в проекте исполнила Мишель Монахэн, известная по фильмам кинофраншизы «Миссия невыполнима» и первому сезону «Настоящего детектива». В сериале также снялись Мэтт Бомер (исполнил главную роль в сериале «Белый воротничок») и Карен Робинсон («Шиттс Крик» и «Рассказ служанки»).
В списке режиссеров Кэт Кандлер, работавшая над сериалом «13 причин почему», и Анна Мастро – одна из авторов «Бесстыжих» и «Сплетницы».
Кстати, сериал «Отголоски эха» в период с 22 по 28 августа собрал 1,123 млрд просмотренных минут, обойдя «Дом Дракона» и «Песочного человека», и возглавил чарт исследовательской компании Nielsen.