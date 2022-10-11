«Отголоски эха»: как шалость близнецов разрушила две семьи

Мини-сериал «Отголоски эха» рассказывает о близнецах Лени и Джине, у которых есть общий опасный секрет: они тайно менялись местами с самого детства. Когда одна из сестер пропадает без вести, их идеально спланированный мир превращается в хаос, а ко второй девушке появляется немало вопросов, на которые она не в состоянии ответить. Проект состоит всего из семи эпизодов (при большом желании сериал можно посмотреть за одни выходные).