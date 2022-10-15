5 сериалов, с которыми время летит незаметно

Не хватает интриг, расследований и немного мистики: «Рамблер» собрал топ классных сериалов, с которыми время пролетит незаметно.
Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.
Сериал рассказывает о стеснительном подростке Отисе, который живет со своей мамой – секс-терапевтом. Объединившись с одноклассницей Мэйв, Отис открывает подпольный клуб, чтобы помочь сверстникам с самыми разными неловкими ситуациями, и начинает подслушивать мамины консультации… Параллельно школьник пытается решить собственные проблемы и наладить личную жизнь. В главных ролях: Эйса Баттерфилд, Эмма Маккей, Шути Гатва и Джиллиан Андерсон.
Испанский сериал, который покорил миллионы зрителей по всему миру. По сюжету трое подростков из бедных семей Самуэль, Надя и Кристиан получают стипендию для обучения в престижной частной школе «Лас Энсинас». Ребятам предстоит влиться в элитную тусовку, но сделать это оказывается не так-то и просто. Убийство одного из учеников и вовсе осложняет жизнь новеньких.
В центре сюжета – восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается.
Второй сезон сосредоточился на любовной истории Энтони Бриджертона, холостяка и повесы, который наконец-то решил обзавестись семьей. Новые серии долгожданного продолжения уже доступны к просмотру.
Комедийно-драматический сериал от создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри, который наглядно показывает, почему даже самых кротких женщин лучше не бесить. В первом сезоне рассказываются истории трех женщин, каждая из которых сталкивается с изменой в браке: домохозяйка из 1960-х, светская львица из 1980-х и адвокатесса конца 2010-х. Второй сезон посвящен домохозяйке Альме Филкот, которая мечтает попасть в Клуб садоводов, но туда не берут таких, как она. На что же она готова пойти, чтобы добиться желаемого?