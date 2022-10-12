Мария Машкова появится в сериале "Ради всего человечества"

Российская актриса Мария Машкова получила роль в четвертом сезоне сериала Apple TV+ под названием «Ради всего человечества». Об этом сообщает Deadline.
Сюжет сериала погружает зрителя в альтернативную реальность, в которой человечество борется за то, кто первый высадится в космосе. По сюжету сериала, в битве побеждает СССР, покорив Луну.
Следующий сезон переносит зрителя уже в 90-е, в которых борьба за космос продолжается. Теперь предстоит противостояние за Марс.
Машкова сыграет роль второго пилота космического корабля. Также в проекте задействованы Юэль Киннаман, Джоди Бальфур и другие.
Ранее художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков заявил , что не хочет комментировать оскорбление, прозвучавшее из уст его дочери Марии. Она в своем блоге опубликовала отрывок из клипа рок-группы ДДТ на песню «Не с вами» и сопроводила его грубым высказыванием в адрес «отцов».