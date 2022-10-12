Мария Машкова появится в сериале "Ради всего человечества"

Российская актриса Мария Машкова получила роль в четвертом сезоне сериала Apple TV+ под названием «Ради всего человечества». Об этом сообщает Deadline.

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Сюжет сериала погружает зрителя в альтернативную реальность, в которой человечество борется за то, кто первый высадится в космосе. По сюжету сериала, в битве побеждает СССР, покорив Луну.

Следующий сезон переносит зрителя уже в 90-е, в которых борьба за космос продолжается. Теперь предстоит противостояние за Марс.

Машкова сыграет роль второго пилота космического корабля. Также в проекте задействованы Юэль Киннаман, Джоди Бальфур и другие.