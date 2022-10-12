Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
3 часа назад

Мария Машкова появится в сериале "Ради всего человечества"

Газета.Ru

Российская актриса Мария Машкова получила роль в четвертом сезоне сериала Apple TV+ под названием «Ради всего человечества». Об этом сообщает Deadline.

Мария Машкова появится в сериале "Ради всего человечества"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет сериала погружает зрителя в альтернативную реальность, в которой человечество борется за то, кто первый высадится в космосе. По сюжету сериала, в битве побеждает СССР, покорив Луну.

Следующий сезон переносит зрителя уже в 90-е, в которых борьба за космос продолжается. Теперь предстоит противостояние за Марс.

Машкова сыграет роль второго пилота космического корабля. Также в проекте задействованы Юэль Киннаман, Джоди Бальфур и другие.

Ранее художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков заявил , что не хочет комментировать оскорбление, прозвучавшее из уст его дочери Марии. Она в своем блоге опубликовала отрывок из клипа рок-группы ДДТ на песню «Не с вами» и сопроводила его грубым высказыванием в адрес «отцов».

Сериалы,Юэль Киннаман,Мария Машкова,Владимир Машков,Олег Табаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители