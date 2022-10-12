Милли Бобби Браун хочет написать сценарий для "Очень странных дел"

Звезда играет в проекте главную героиню Одиннадцать. «Я бы хотела быть сценаристом! Я бы сделала серию больше похожей на мюзикл. Но мне не доверяют, хотя должны бы», — поделилась артистка. По ее словам, финал шестого сезона сериала, который станет последним, можно сделать музыкальным.