Милли Бобби Браун хочет написать сценарий для "Очень странных дел"

Актриса Милли Бобби Браун заявила, что хочет разработать сценарий для музыкального эпизода сериала «Очень странные дела». Ее слова цитирует E! Online.
Звезда играет в проекте главную героиню Одиннадцать. «Я бы хотела быть сценаристом! Я бы сделала серию больше похожей на мюзикл. Но мне не доверяют, хотя должны бы», — поделилась артистка. По ее словам, финал шестого сезона сериала, который станет последним, можно сделать музыкальным.
Также Бобби Браун рассказала, что готова помочь актерам, которые будут сниматься в спин-оффе «Очень странных дел», находящемуся в разработке. По словам актрисы, она «поможет сориентироваться» молодым артистам проекта.
Ранее сообщалось, что в Атланте начались съемки нового проекта братьев Руссо «Электрическое государство», в котором главную роль сыграет звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун.