«Друг семьи»: немыслимая история двух похищений одной девочки

На Peacock стартовал сериал «Друг семьи», в основе которого лежит реальная и при этом невероятная история про то, как маленькую девочку похитил в 70-е друг ее родителей. Ужас от случившегося усиливает тот факт, что маньяк сумел похитить ребенка дважды с разницей в два года. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, почему этот сериал — один из лучших в уходящем году.

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Америка, 1970-е. Дружное семейство Бробергов (родителей играют Колин Хэнкс и Анна Пэкуин), воспитывающее троих дочерей, знакомится с недавно приехавшей в их тихий пригород семьей Берхтольдов (пугающий в этой роли звезда «Белого лотоса» Джейк Лэси и сыгравшая его кроткую и запуганную жену Анали Топтон), в которой растут три сына. Постепенно Броберги и Берхтольды сближаются настолько, что герой Лэси, Боб, начинает отвозить каждое утро соседских дочерей в школу — и в целом проводит с ними времени едва ли не больше их родных родителей. Параллельно с тем, как Боб на протяжении почти двух лет внедряется в доверие к девочкам (и конкретно одной — очаровательной Джен), он начинает «обрабатывать» и их родителей — согласно официальным свидетельствам, Берхтольд состоял в интимных отношениях с обоими родителями Джен.

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Настоящая же трагедия происходит в тот день, когда Боб, забирая Джен после урока музыки, пичкает ее снотворным и вывозит в неизвестном направлении. Очнулась девочка в доме на колесах под странную аудиозапись: неизвестный голос сообщил ей о том, что она — дочь инопланетян, при этом именно от Джен якобы зависит спасение ее родной планеты. Помочь своим «истинным сородичам» девочка может только одним способом — родив особенного ребенка от мужчины, которого для нее выбрали инопланетяне. Говоря проще, Боб подчиняет себе волю маленькой и доверчивой Джен, чтобы совратить.

И если вы еще не поражены этим сюжетом (напомню, что все случившееся происходило в реальной жизни), то у истории есть шокирующее продолжение. После первого спасения (всего Джен провела с Бобом 37 дней, за которые он сумел полностью исказить ее восприятие реальности и настроить против родителей) прошло два года, прежде чем Берхтольд сумел повторить похищение подросшей девочки.

Шоураннер «Друга семьи» Ник Антоска успешно работает на границе немыслимого тру-крайма и просто страшных историй. Из недавних громких релизов на его счету реальные «Кэнди» и «Притворство», а также хорроры «Оленьи рога» и «Чаки». В этом смысле «Друг семьи» является воплощением самого страшного — реальности, в которой пугают не лесные чудища и ожившие куклы-убийцы, а непостижимость зла, уместившаяся в сознании обычного с виду человека.

Новый проект Антоска — крепко сделанная экранизация истории, которая без плашки «основано на реальных событиях» кажется невозможной. В самом начале пилотного эпизода настоящая Джен Броберг (ставшая, кстати, довольно успешной актрисой) обращается к зрителям, подчеркивая, что все увиденное на экране — правда, каким бы шокирующим это ни показалось. Она также просит сделать скидку на время, в которое разворачивались эти трагические события: мир и правда был другим, понятия «серийный маньяк» еще не существовало, Джеффри Дамер (сериал о котором прямо сейчас рвет все рейтинги Netflix) начнет убивать только в конце десятилетия, а герои этой трагедии — набожное и добропорядочное семейство Бробергов — оказались просто не готовы к тому ужасу, с которым им пришлось столкнуться.

Из 2022-го кажется, что мы видели все и нас сложно удивить изобретательностью и жестокостью преступников, но пример Боба Брехтольда убеждает в обратном. Та изощренность, с которой он похитил не только саму девочку, но и ее чистое детское сознание, шокирует даже самую опытную аудиторию.

При этом «Друг семьи» не первая попытка кинематографистов перенести на экран чудовищную историю Джен Броберг. Несколько лет назад на Netflix вышла документалка «Похищенная на виду», которая обернулась для семейства Бробергов новым кошмаром. Шокированные зрители осудили героев, не понимая, как взрослые смогли допустить целых два похищения дочери и как позволили похитителю так манипулировать собой.

Новый художественный проект старается дистанцироваться от любых эмоциональных оценок и воспроизводит историю так, как она происходила на самом деле, хотя авторы и подчеркивают, что драматургия сериала усиливалась за счет некоторых допущений.