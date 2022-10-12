«Рик и Морти» уходят на перерыв

После выхода шестой серии шестого сезона «Рика и Морти» в Adult Swim объявили о перерыве сериала на полтора месяца. Продолжение начнут выпускать лишь 20 ноября.

В сезоне традиционно 10 эпизодов, поэтому впереди ещё четыре серии. Если перерывов не будет, а еженедельный формат сохранится (в случае «Рика и Морти» это не гарантировано), то финал выйдет 11 декабря. Но канал легко может выпустить несколько серий подряд, как было с пятым сезоном, или уйти ещё на один перерыв.