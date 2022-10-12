Майков пожалел о съемках в «Бригады»

Актер Павел Майков, получивший популярность благодаря сериалу «Бригада», жалеет о съемках в проекте. Артист назвал свою работу в картине настоящим преступлением. Майков рассказал, что после премьеры «Бригады» многие подростки захотели стать бандитами. Они стали подражать главным персонажам проекта.
«Так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», — цитирует его «Экспресс газета».
Актер является потомком именитого поэта Аполлона Майкова, а также принадлежит к дворянскому роду. Майков уверен, что роль в сериале запятнала честь его предков.