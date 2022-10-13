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56 минут назад

Названа дата выхода продолжения "Триггера"

ТАСС

Продолжение психологической драмы "Триггер" выйдет на Первом канале 17 октября. Работа над третьим сезоном сериала также идет, сообщил руководитель "Плюс Студии" Михаил Китаев на презентации новых проектов в среду.

Названа дата выхода продолжения "Триггера"
Фото: Кадр из сериала "Триггер"Кадр из сериала "Триггер"

"Триггер" - невероятно популярный проект, который вышел с огромным успехом на Первом канале, а потом с невероятным успехом был представлен у нас. Второй сезон держался в топе "Кинопоиска" несколько месяцев и 17 октября выходит на Первом канале. <…> Работа над новым сезоном "Триггера" продолжается", - сказал он.

По словам Китаева, сейчас также идет пост-продакшн полнометражного продолжения "Триггера". Дата выхода фильма станет известна позже. "Работа над фильмом продолжается, идет пост-продакшн, поэтому мы объявим дату релиза попозже", - сказал он.

Режиссером полнометражного фильма выступит автор идеи и продюсер сериала Александра Ремизова.

Картина расскажет о жизни главного героя - психолога Артема Стрелецкого - после событий второго сезона. Он уезжает жить к морю, меняет сферу деятельности и заводит новые отношения. Но прошлое вновь находит его. Над сценарием фильма работал Андрей Цибульский.

Над вторым сезоном "Триггера" работала Александра Ремизова, а также автор сценария Андрей Золотарев, оператор Николай Богачев. К команде присоединился режиссер-постановщик Игорь Твердохлебов. В проекте снялись Светлана Иванова, Роман Маякин, Игорь Костолевский и другие артисты. К постоянному актерскому составу присоединились Лена Тронина в роли новой пациентки Стрелецкого, Андрей Мерзликин в роли главного врача клиники и Сергей Гилев в роли следователя.

Сериалы,Андрей Цибульский,Игорь Твердохлебов,Николай Богачев,Александра Ремизова,Сергей Гилев,Роман Маякин,Андрей Золотарев,Светлана Иванова,Игорь Костолевский,Андрей Мерзликин,Первый канал,
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