Названа дата выхода продолжения "Триггера"

"Триггер" - невероятно популярный проект, который вышел с огромным успехом на Первом канале, а потом с невероятным успехом был представлен у нас. Второй сезон держался в топе "Кинопоиска" несколько месяцев и 17 октября выходит на Первом канале. <…> Работа над новым сезоном "Триггера" продолжается", - сказал он.