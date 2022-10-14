Звезда "Игры Престолов" снимется в сериале "Дюна: Сестричество"

Британская актриса Индира Варма примет участие в научно-фантастическом сериале "Дюна: Сестричество". Об этом сообщает Deadline. Варма сыграет императрицу Наталью.

Героиню описывают как "грозную королевскую особу, объединившую тысячи миров своим браком с императором Коррино".

Ранее к актерскому составу присоединились Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон .

Сериал - приквел фильма Дени Вильнева "Дюна". Режиссер картины с Тимоти Шаламе в главной роли также выступит в качестве продюсера предстоящего проекта.