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1 час назад

Звезда "Игры Престолов" снимется в сериале "Дюна: Сестричество"

Газета.Ruиещё 3

Британская актриса Индира Варма примет участие в научно-фантастическом сериале "Дюна: Сестричество". Об этом сообщает Deadline. Варма сыграет императрицу Наталью.

Звезда "Игры Престолов" снимется в сериале "Дюна: Сестричество"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Героиню описывают как "грозную королевскую особу, объединившую тысячи миров своим браком с императором Коррино".

Ранее к актерскому составу присоединились Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон.

Режиссер сериала Йохан Ренк, работавший над проектом "Чернобыль".

Драма станет экранизацией романа Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона "Орден сестер Дюны".

Сериал - приквел фильма Дени Вильнева "Дюна". Режиссер картины с Тимоти Шаламе в главной роли также выступит в качестве продюсера предстоящего проекта.

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