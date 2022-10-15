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2 часа назад

Зои Дешанель сыграет в сериале «В ритме жизни»

Inc-Newsиещё 1

Актриса появится в третьем сезоне популярного проекта, снятого в жанре чёрной комедии.

Зои Дешанель сыграет в сериале «В ритме жизни»
Фото: Inc-NewsInc-News

Зои Дешанель присоединится к Роуз Бирн, Дирдре Фрил, Делле Сабе, Лу Тэйлор Пуччи, Полу Спарксу и Джеффри Аренду в третьем сезоне сериала «В ритме жизни». Она сыграет Келли, бывшую звезду ситкомов, которая «ныряет в расцветающую индустрию фитнеса», говорится в синопсисе проекта.

Действие этого сериала в жанре чёрной комедии разворачивается в «пляжном раю солнечного Сан-Диего в 1980-х и следует за Шейлой Рубин (Бирн), тихой, замученной бытом домохозяйкой, поддерживающей карьерные амбиции мужа. Шейла находит для себя отдушину от ежедневных забот в мире аэробики, но увлечение приносит ей не только удовольствие, но и проблемы».

Дешанель известна российскому зрителю по работе над фильмами «Всегда говори «Да» (2008) и «500 дней лета» (2009). В последнее время она больше работает на телевидении. Например, с 2011 по 2018 гг. играла главную роль в сериале «Новенькая».

Сериалы,500 дней лета,Новенький,Пол Спаркс,Роуз Бирн,
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