Зои Дешанель сыграет в сериале «В ритме жизни»

Актриса появится в третьем сезоне популярного проекта, снятого в жанре чёрной комедии.

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Зои Дешанель присоединится к Роуз Бирн, Дирдре Фрил, Делле Сабе, Лу Тэйлор Пуччи, Полу Спарксу и Джеффри Аренду в третьем сезоне сериала «В ритме жизни». Она сыграет Келли, бывшую звезду ситкомов, которая «ныряет в расцветающую индустрию фитнеса», говорится в синопсисе проекта.

Действие этого сериала в жанре чёрной комедии разворачивается в «пляжном раю солнечного Сан-Диего в 1980-х и следует за Шейлой Рубин (Бирн), тихой, замученной бытом домохозяйкой, поддерживающей карьерные амбиции мужа. Шейла находит для себя отдушину от ежедневных забот в мире аэробики, но увлечение приносит ей не только удовольствие, но и проблемы».