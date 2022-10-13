Netflix впервые выпустил более 1000 эпизодов сериалов за квартал

В третьем квартале 2022 года на Netflix вышло 1026 эпизодов во множестве сериалов. Это новый рекорд онлайн-кинотеатра среди всех площадок — за отчётный период на платформе выпустили в пять раз больше контента, чем конкуренты. При этом прошлый рекорд тоже принадлежал Netflix.

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В третьем квартале 2022-го на Amazon вышло всего 223 серии различных шоу, на Hulu — 194 эпизода, на Disney+ — 140, а на HBO Max — всего 114.

Netflix установил и рекорд по количеству выпущенных сериалов — в третьем квартале в онлайн-кинотеатре их вышло 159. В четвёртом квартале 2021-го компания презентовала на своей площадке 143 шоу, что тоже было рекордом.