Мартин Скорсезе снимет сериал «Банды Нью-Йорка»

Компания Miramax заявила о желании снять сериал по мотивам книги Герберта Осбери «Банды Нью-Йорка». Подробностями поделилось издание Deadline.
В 2002 году на телеэкраны вышел фильм «Банды Нью-Йорка», режиссером которого выступил Мартин Скорсезе. Он же будет работать и над предстоящим сериалом, выступая и в качестве продюсера, и режиссера.
Сценарий к многосерийной киноленты будет писать Бретт Леонард, работавший над проектами «Газонокосильщик» и «Триумф». Отмечается, что сериал станет «альтернативным взглядом на книгу».
Ранее мы писали о том, что ДиКаприо сыграет в новом фильме Скорсезе.