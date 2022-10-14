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2 часа назад

Мартин Скорсезе снимет сериальную адаптацию фильма «Банды Нью-Йорка»

Катерина Саломе

Компания Miramax заявила о желании снять сериал по мотивам книги Герберта Осбери «Банды Нью-Йорка». Подробностями поделилось издание Deadline.

Мартин Скорсезе снимет сериал «Банды Нью-Йорка»
Фото: Кадр из фильма «Банды Нью-Йорка»Кадр из фильма «Банды Нью-Йорка»

В 2002 году на телеэкраны вышел фильм «Банды Нью-Йорка», режиссером которого выступил Мартин Скорсезе. Он же будет работать и над предстоящим сериалом, выступая и в качестве продюсера, и режиссера.

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Сценарий к многосерийной киноленты будет писать Бретт Леонард, работавший над проектами «Газонокосильщик» и «Триумф». Отмечается, что сериал станет «альтернативным взглядом на книгу».

Ранее мы писали о том, что ДиКаприо сыграет в новом фильме Скорсезе.

Сериалы,Газонокосильщик,Триумф,Банды Нью-Йорка,Мартин Скорсезе,
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