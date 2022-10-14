Вышел финальный эпизод сериала по «Властелину колец»

На сервисе Prime Video состоялась премьера восьмой и финальной серии сериала «Властелин колец: Кольца власти». Первый сезон подошёл к концу, теперь фанатам остаётся ждать второй.

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На создание первого сезона сериала потратили более $ 700 млн — это самое дорогое шоу в истории. Несмотря на это, сериал не получил высоких оценок от зрителей. Шоу критикуют за актёрский состав, спорные сюжетные моменты и невнятную историю. Однако, похоже, финал в целом оказался удовлетворительным. Журналист IGN оценил его в рецензии.