Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

«Банды Нью-Йорка» превратят в сериал

Lenta.ruиещё 1

Историческую драму 2002 года «Банды Нью-Йорка» превратят в сериал, производством которого займется компания Miramax Television. Об этом сообщает Deadline.

«Банды Нью-Йорка» превратят в сериал
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Режиссер Мартин Скорсезе, который занимался полнометражной адаптацией книги Герберта Эсбери, выступит исполнительным продюсером первых двух эпизодов. Отмечается, что в шоу речь пойдет о новых героях, которых не было в оригинальном фильме с участием Леонардо Ди Каприо, Дэниела Дэй-Льюиса и Кэмерон Диас. Дата премьеры пока не объявлена.

В оригинальном фильме речь шла о нью-йоркских криминальных группировках, действовавших в середине и второй половине XIX века. Картина выдвигалась на десять «Оскаров» (в том числе в основной номинации «Лучший фильм»), но не получила ни одного из них.

В 2013-м Скорсезе уже говорил о намерении превратить эту картину в сериал. В шоу планировалось уделить внимание не только бандам из Нью-Йорка, но и аналогичным группировкам, существовавшим в других городах — например, в Чикаго.

Сериалы,Банды Нью-Йорка,Оскар,Кэмерон Диас,Мартин Скорсезе,Леонардо ДиКаприо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители