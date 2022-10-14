Историческую драму 2002 года «Банды Нью-Йорка» превратят в сериал, производством которого займется компания Miramax Television. Об этом сообщает Deadline.

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Режиссер Мартин Скорсезе, который занимался полнометражной адаптацией книги Герберта Эсбери, выступит исполнительным продюсером первых двух эпизодов. Отмечается, что в шоу речь пойдет о новых героях, которых не было в оригинальном фильме с участием Леонардо Ди Каприо, Дэниела Дэй-Льюиса и Кэмерон Диас. Дата премьеры пока не объявлена.

В оригинальном фильме речь шла о нью-йоркских криминальных группировках, действовавших в середине и второй половине XIX века. Картина выдвигалась на десять «Оскаров» (в том числе в основной номинации «Лучший фильм»), но не получила ни одного из них.