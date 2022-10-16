Сериал «Шантарам»: экшн в ритме медитации

Сериал снят по одноименному роману, основанному на реальных событиях и описывающему приключения сбежавшего в Индию из австралийской тюрьмы героя. Сериал будет доступен российскому зрителю на Apple TV+

Фото: BFM.RU BFM.RU

Первый сезон сериала по роману-бестселлеру «Шантарам» вышел на Apple TV+. Роль главного героя, сбежавшего из австралийской тюрьмы искать укрытия в Индии, сыграл британский актер Чарли Ханнэм, выступивший и продюсером. Ханнэм известен ролями в таких проектах, как «Холодная гора», «Сыны анархии», «Тихоокеанский рубеж» и «Джентльмены». Его герой по имени Линдсей Форд знакомится в Индии с гидом-индусом и его матерью. Именно женщина дает Форду новое имя — Шантарам, что в переводе с языка маратхи означает «мирный человек». Но и в Индии он попадает в неприятности и ввязывается в опасные игры по спасению жителей индийских трущоб. В сериал смогли уместить лишь четверть 900-страничной книги Грегори Дэвида Роберта, основанной на реальных событиях, которые произошли с писателем. Кинокритики называют «Шантарам» очень медленной и созерцательной экранизацией приключенческого супербестселлера. Комментирует кинообозреватель Forbes Иван Афанасьев:

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— Те 12 серий, которые уже есть, они, очевидно, очень подробные, насыщенные событиями. Это все достаточно красиво и интересно, но немного как будто бы устаревшее. Сама идея человека, который может без всяких ограничений выехать в Индию и там свободно перемещаться, ни о чем не думая, уже кажется немножко наивной. И сам сериал как будто бы немножко наивный. Но, возможно, в этом есть его определенная прелесть, такая восточная сказка. У этого сериала однозначно будут свои поклонники.

— Есть мнение о том, что «Шантарам» — это очень медленная экранизация приключенческого супербестселлера.

— Есть ощущение суперподробной экранизации всего, что есть в романе, нюансы, флешбэки бесконечные, которые, кстати, немножко рвут сериал на части. Сериалу бы пошло на пользу, если бы в нем было больше экшна, так он получается очень созерцательный. Возможно, это была попытка перенести идею с восточной философией, что в целом на Востоке не принято торопиться, но, возможно, как раз медлительность предлагает не очень характерную для нашего времени экзальтированность, возможность немножко оторваться от нынешнего бешеного ритма, в котором мы все живем.