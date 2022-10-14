Звезда «Игры престолов» сыграет в сериале по «Дюне»

Съёмки сериального приквела «Дюны» Дэни Вильнёва под названием «Дюна: Сестричество» стартуют в ноябре этого года в Будапеште (Венгрия). Вторую часть фильма Вильнёв снимает в том же месте.

В «Сестричестве» одну из главных ролей сыграет звезда «Игры престолов» Индира Варма. Она воплотит на экране императрицу Наталью, которую называют «грозной особой, соединившей в браке с императором Коррино тысячи миров». Ранее было объявлено, что в проекте задействованы Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон. Эмили наиболее известна по роли в сериале «Чернобыль», а Ширли отметилась в «Гарри Поттере».