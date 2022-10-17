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2 часа назад

В Британии призвали бойкотировать сериал "Корона"

Газета.Ruиещё 1

Ряд высокопоставленных чиновников в Великобритании заявили о клевете, распространяемой сериалом «Корона» от Netflix, в том числе и бывший премьер-министр Джон Мейджор. Об этом пишет The Daily Mail.

В Британии призвали бойкотировать сериал "Корона"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Издание отмечает, что в еще не вышедшей серии «Короны» будет показано, как тогда еще принц Чарльз лоббирует интересы премьер-министра Джона Мейджора в попытке заставить Елизавету II отречься от престола. Сам Мейджор заявляет, что подобного разговора у них никогда не было, назвав серию «бочкой злонамеренной чепухи». Он отметил, что не сотрудничал с создателями сериала.

«Все тет-а-тет разговоры, показанные на экране — чистая выдумка, а некоторые сцены и вовсе созданы для драматических и коммерческих целей без особого отношения к правде. Люди должны бойкотировать это», — приводит слова анонимного источника издание.

В прошлом году политики и эксперты по королевским делам уже требовали Netflix подставить дисклеймер, поясняющий, что все события сериала являются вымыслом. Однако стриминг отказался их выполнять.

Сериалы,Джон Мейджор,Елизавета II,Чарльз Виндзор,Netflix,
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