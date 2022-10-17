В Британии призвали бойкотировать сериал "Корона"

Ряд высокопоставленных чиновников в Великобритании заявили о клевете, распространяемой сериалом «Корона» от Netflix , в том числе и бывший премьер-министр Джон Мейджор . Об этом пишет The Daily Mail.

Издание отмечает, что в еще не вышедшей серии «Короны» будет показано, как тогда еще принц Чарльз лоббирует интересы премьер-министра Джона Мейджора в попытке заставить Елизавету II отречься от престола. Сам Мейджор заявляет, что подобного разговора у них никогда не было, назвав серию «бочкой злонамеренной чепухи». Он отметил, что не сотрудничал с создателями сериала.