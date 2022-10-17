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2 часа назад

Сценаристы «Очень странных дел» рассказали об альтернативных событиях в сериале

Газета.Ru

Сценаристы «Очень странных дел» рассказали в Twitter, какие варианты развития сюжета были у них в разработке.

Сценаристы «Очень странных дел» рассказали об альтернативных событиях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Первая «сумашедшая хрень, которая не случилась» заключалась в том, что одержимый демогоргоном Уилл мог убить возлюбленного своей матери (Вайнона Райдер) Боба (Ноа Шнапп). Однако в итоге Боб стал жертвой демопса, пытаясь помочь семье сбежать.

Кроме того, сценаристы думали, что Одиннадцать милосердно убьет свою мать, которая находится в бессознательном состоянии после опытов доктора Мартина Бреннера.

Сейчас создатели шоу пишут сценарий к заключительному пятому сезону сериала. Ранее сообщалось, что его эпизоды будут короче, чем в четвертом, который вышел в двух частях — в мае и июне.

Сериалы,Вайнона Райдер,
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