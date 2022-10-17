Сценаристы «Очень странных дел» рассказали об альтернативных событиях

Сценаристы «Очень странных дел» рассказали в Twitter, какие варианты развития сюжета были у них в разработке.

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Первая «сумашедшая хрень, которая не случилась» заключалась в том, что одержимый демогоргоном Уилл мог убить возлюбленного своей матери (Вайнона Райдер) Боба (Ноа Шнапп). Однако в итоге Боб стал жертвой демопса, пытаясь помочь семье сбежать.

Кроме того, сценаристы думали, что Одиннадцать милосердно убьет свою мать, которая находится в бессознательном состоянии после опытов доктора Мартина Бреннера.