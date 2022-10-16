Актриса сериала "Большая маленькая ложь" высказалась о третьем сезоне

Актриса Лора Дерн рассказала, что актеры сериала "Большая маленькая ложь", в котором она сыграла вместе с Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц и Пейлин Вдули, хотят воссоединиться ради третьего сезона популярного шоу. Об этом она заявила в интервью изданию Entertainment Tonight.
Актриса надеется на то, что когда-нибудь режиссеры решат снять продолжение сериала. Лора Дерн призвала зрителей продолжать просить о возобновлении съемок, так как это может увеличить шансы появления третьего сезона шоу.
"Большая маленькая ложь" задумывался как мини-сериал. Однако уже позднее вышел второй сезон шоу. Теперь, как сообщила Николь Кидман, создатель проекта и автор романа, по которому снимали сериал, обсуждают "хорошую идею" для третьего сезона.