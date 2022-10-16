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1 час назад

Актриса сериала "Большая маленькая ложь" Лора Дерн высказалась о третьем сезоне

Мира Маркина

Актриса Лора Дерн рассказала, что актеры сериала "Большая маленькая ложь", в котором она сыграла вместе с Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц и Пейлин Вдули, хотят воссоединиться ради третьего сезона популярного шоу. Об этом она заявила в интервью изданию Entertainment Tonight.

Актриса сериала "Большая маленькая ложь" высказалась о третьем сезоне
Фото: Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

Актриса надеется на то, что когда-нибудь режиссеры решат снять продолжение сериала. Лора Дерн призвала зрителей продолжать просить о возобновлении съемок, так как это может увеличить шансы появления третьего сезона шоу.

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"Большая маленькая ложь" задумывался как мини-сериал. Однако уже позднее вышел второй сезон шоу. Теперь, как сообщила Николь Кидман, создатель проекта и автор романа, по которому снимали сериал, обсуждают "хорошую идею" для третьего сезона.

Ранее было раскрыто настоящее место съемок «Белого солнца пустыни».

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