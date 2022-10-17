Сценарист "Дома дракона" продлила контракт

Исполнительный продюсер и сценарист «Дома дракона» Сара Хесс подписала новый двухлетний общий контракт с кабельной сетью HBO, поддерживаемой Warner Bros. Discovery.

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Согласно договору, Хесс продолжит свою роль в предстоящем втором сезоне сериала, а также продолжит разработку новых проектов для премиум-аккаунтов.

«Мы очень рады, что Сара стала эксклюзивным партнером HBO. У нее исключительный талант, она пишет с большой глубиной и сложностью, всегда привнося юмор и остроумие в свои работы», — прокомментировала Франческа Орси, исполнительный вице-президент по программированию и руководитель драматических сериалов HBO.

— Мы невероятно благодарны ей за ее вклад в «Дом Дракона» в качестве сценариста и исполнительного продюсера, поскольку она является ключевым фактором успеха шоу. Она останется в своей роли в «Доме дракона» на второй сезон, продолжая развивать свои собственные проекты в HBO».

Создатель серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин поделился своими впечатлениями от приквела «Игры престолов» «Дом дракона» в личном блоге.