HBO показала трейлер финальной серии «Дома дракона»

В ролике можно увидеть Рейниру Таргариен, Деймона Таргариена, много драконов и других персонажей. Судя по трейлеру, финал сезона будет эпичным.

10-й и финальный эпизод под названием «Чёрная королева» выйдет ровно через неделю — 24 октября. Сериал уже продлили на второй сезон, однако никакой информации про него пока что нет. Неизвестно и то, кто в нём снимется, хотя изначально были слухи об участии Элизабет Олсен и Генри Кавилла. Актриса информацию не подтвердила.