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1 час назад

HBO показала трейлер финальной серии «Дома дракона»

Чемпионат.com

Сегодня состоялась премьера девятой серии сериала «Дом дракона», вместе с этим HBO опубликовала трейлер 10-го, финального эпизода.

HBO показала трейлер финальной серии «Дома дракона»
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

В ролике можно увидеть Рейниру Таргариен, Деймона Таргариена, много драконов и других персонажей. Судя по трейлеру, финал сезона будет эпичным.

10-й и финальный эпизод под названием «Чёрная королева» выйдет ровно через неделю — 24 октября. Сериал уже продлили на второй сезон, однако никакой информации про него пока что нет. Неизвестно и то, кто в нём снимется, хотя изначально были слухи об участии Элизабет Олсен и Генри Кавилла. Актриса информацию не подтвердила.

Предполагается, что съёмки второго сезона стартуют в 2023 году. Кстати, второй сезон «Колец власти» уже снимают в Великобритании.

Сериалы,Генри Кавилл,Элизабет Олсен,
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