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45 минут назад

Три главных сериала октября

Мира Маркина

Для сериальных маньяков «Рамблер» собрал топ проектов октября, на которые точно стоит обратить внимание.

Три главных сериала октября
Фото: Кадр из сериала "Шантарам"Кадр из сериала "Шантарам"

«Шантарам»

Один из самых ожидаемых сериалов октября 2022 основан на одноименной книге Грегори Дэвида Робертса, которую тот написал по мотивам собственной биографии.

По сюжету преступника из Австралии должны посадить в тюрьму на долгий срок. Однако он убегает и перебирается в Индию. Там герой начинает новую жизнь и отправляется в путешествие по стране. Главную роль в проекте сыграл звезда «Сынов анархии» и «Джентльменов» Чарли Ханнэм. Премьера сериала состоялась 14 октября.

Кадр из сериала "Шантарам"

«Периферийные устройства»

Действие сериала, снятого по мотивам романа Уильяма Гибсона, разворачивается в двух временных линиях. В центре сюжета молодая девушка Флинн Фишер. Она живет в провинциальной Америке, работает в 3D-типографии и играет в VR-игры. Однажды она тестирует новинку, которая совершенно ни на что не похожа. Игра переносит Флинн в футуристический Лондон через 70 лет. Постепенно девушка понимает, что события игры происходят в действительности и становятся опасными.

Премьера сериала состоится 21 октября.

Кадр из сериала "Периферийные устройства"

«Кабинет редкостей Гельермо дель Торо»

Каждый эпизод антологии расскажет отдельную историю в жанре хоррор. Все они основаны на произведениях известных авторов — от Говарда Филлипса Лавкрафта до Майкла Ши.

Проектом руководит оскароносный режиссер Гильермо дель Торо, который лично представит каждую серию. Автор обещает, что зрителям покажут как можно больше практических эффектов вместо компьютерной графики.

Премьера сериала состоится 25 октября.

Кадр из сериала "Кабинет редкостей Гельермо дель Торо"
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