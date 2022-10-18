Лучшие сериалы про серийных убийц и маньяков

Многие реально существовавшие маньяки стали элементом поп-культуры. Поэтому в списках премьер разных студий можно нередко встретить сериалы про убийц и кровавых преступников. О самых запоминающихся проектах – в материале «Рамблера».
Главный герой сериала – Патрик Джейн раньше работал менталистом и экстрасенсом, а теперь помогает Калифорнийскому бюро расследований. Он блестяще справляется с раскрытием преступлений, но его коллеги не знают, что у него есть особый мотив работы. Дело в том, что несколько лет назад маньяк, известный под именем Кровавый Джон, убил его жену и дочь. Теперь Патрик Джейн вынужден раскрывать преступления, чтобы добиться справедливости.
В сюжете этого сериала разворачивая история о том, что произошло перед событиями в фильме «Психо» Альфреда Хичкока. Норма и Норман Бейтсы выкупают мотель в небольшом и тихом городе. И, как это часто бывает в фильмах ужасов, городок оказывается не таким уж и спокойным, а в мотеле начинают происходить странные и пугающие вещи.
Сериал рассказывает предысторию «Молчания ягнят». Спецагент ФБР Уилл Грэм умен не по годам и с легкостью вычисляет преступников благодаря своим знаниям в психологии. Однако в его карьере ему попадается маньяк, которого он не в состоянии расколоть. Тогда он решает обратиться за помощью к более узкопрофильному специалисту – психиатру Ганнибалу Лектеру.
Сюжет сериала основан на реальных историях серийных убийц и рассказывает о двух агентах ФБР, которые прибегают к помощи маньяков для раскрытия других дел. Они пытаются понять то, как мыслят преступники, чтобы им было легче их ловить.
Детектив Эдмунд Рид ищет опасного преступника, на счету которого уже десятки жертв. Однако город потрясает еще одно убийство, и все вокруг думают, что его совершил знаменитый Джек Потрошитель. Однако сам Рид уверен, что за этим стоит последователь маньяка. Дополнительные сложности в поимке преступника создает пресса, так как один из журналистов решает заработать на ситуации и подделывает улики.
Главная героиня Стелла Гибсон расследует убийство, которое вскоре перерастает в целую серию преступлений. Маньяк охотится на успешных женщин, и теперь детективы должны понять его мотивы и предотвратить следующие жертвы. Теперь Стелле придется противостоять мужчине-психологу по имени Пол Спектор, который тщательно скрывается под маской обычного горожанина.
Декстер Морган с детства был не такой, как все. Будучи маленьким ребенком, он видел убийство своих родителей. С тех пор его психика претерпела серьезные изменения, но приемный отец Декстера решил направить злость мальчика в другое русло, и теперь он наказывает людей, до которых не может добраться полиция.
Российские сериалы не отстают от зарубежных, поэтому среди них можно тоже найти достойные проекты. Один из таких – сериал «Метод», который рассказывает историю сыщика Родиона Меглина. Он специализируется на ловле убийц и маньяков. Неожиданно к нему на стажировку поступает девушка, которая учится на юридическом факультете. Она надеется не только перенять опыт главного героя, но и с помощью его способностей найти убийцу ее матери.
Сериал основан на реальных событиях и претендует на историческую точность в истории серийного убийцы Джеффри Дамера. Он рассказывает о том, каким было детство преступника и о том, как его предыдущий опыт повлиял на процесс становления личности. Также в сериале раскрыты истории жертв, их семей и то, как история Дамера повлияла на массовую культуру.
Вы когда-нибудь задумывались, что ваши соцсети рассказывают о вас слишком много? Если нет, то сериал даст вам повод подумать о том, как много стоит рассказывать о себе в интернете. Главный герой – сталкер, который находит случайных девушек и узнает все о них с помощью социальных сетей. Он втирается к ним в доверие, заводит отношения, а потом издевается и убивает. Как далеко готов зайти этот маньяк – узнаете в сериале.
Каждый сезон сериала посвящен отдельному расследованию. Детективы занимаются жестокими убийствами, загадочными пропажами и другими преступлениями, которые загоняют в угол полицию. Каждая серия является ключом к разгадыванию головоломки, поэтому вы можете почувствовать себя сотрудником, который расследует дело.