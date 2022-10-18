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1 час назад

Сильвестр Сталлоне играет криминального авторитета в трейлере сериала «Король Талсы»

Inc-News

Первый эпизод можно будет увидеть уже в ноябре.

Сталлоне играет криминального авторитета в «Короле Талсы»
Фото: Inc-NewsInc-News

Paramount+ опубликовал официальный трейлер и постер к своему новому, оригинальному сериалу «Король Талсы». Главную роль в нём исполнил Сильвестр Сталлоне, он также выступил продюсером проекта вместе с Теренсом Уинтером («Клан Сопрано», «Волк с Уолл-стрит»). Последний является шоураннером и сценаристом «Короля Талсы».

Сюжет следует за членом нью-йоркской мафиозной группировки Дуайтом «Генералом» Манфреди (Сталлоне), когда после 25-летнего срока он выходит из тюрьмы. Босс его тут же отсылает в штат Оклахому, город Талса, где даёт задание открыть магазин. Понимая, что его подельники, вряд ли, собираются заботиться о его интересах, Дуайт медленно выстраивает вокруг себя «группу» ближайших соратников, чтобы запустить новую криминальную империю в месте, напоминающем ему другую планету.

В съёмках также участвовали Андреа Сэвадж, Мартин Старр, Джей Уилл, Макс Казелла, Доменик Ломбардоцци и др.

Премьера двух начальных эпизодов состоится на Paramount+ 13-го ноября.

Сериалы,Клан Сопрано,Волк с Уолл-стрит,Доменик Ломбардоцци,Мартин Старр,Теренс Уинтер,Макс Казелла,Сильвестр Сталлоне,
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