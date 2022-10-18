Сталлоне играет криминального авторитета в «Короле Талсы»

Paramount+ опубликовал официальный трейлер и постер к своему новому, оригинальному сериалу «Король Талсы». Главную роль в нём исполнил Сильвестр Сталлоне , он также выступил продюсером проекта вместе с Теренсом Уинтером ( «Клан Сопрано» , «Волк с Уолл-стрит» ). Последний является шоураннером и сценаристом «Короля Талсы».

Сюжет следует за членом нью-йоркской мафиозной группировки Дуайтом «Генералом» Манфреди (Сталлоне), когда после 25-летнего срока он выходит из тюрьмы. Босс его тут же отсылает в штат Оклахому, город Талса, где даёт задание открыть магазин. Понимая, что его подельники, вряд ли, собираются заботиться о его интересах, Дуайт медленно выстраивает вокруг себя «группу» ближайших соратников, чтобы запустить новую криминальную империю в месте, напоминающем ему другую планету.