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2 часа назад

Актер "Сватов" Фёдор Добронравов рассказал о будущем сериала

Ревизор.ru

Российский актер театра и кино Федор Добронравов, известный как Иван Будько по сериалу "Сваты", поделился своим мнением о будущем данного проекта.

Добронравов рассказал о будущем "Сватов"
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

После резких высказываний украинской артистки Анны Кошмал, которая сыграла в "Сватах" внучку Ивана Женю Ковалёву, в сети появились слухи о запрете показа сериала на территории России.

Федор Добронравов во время благотворительного вечера выпускников в Воронежском театральном институте рассказал о будущем проекта "Сваты", но конкретного ответа так и не дал.

"Откуда же я знаю. Молимся все. Мне в Воронеже Владимир Степанович Сисикин когда-то сказал: ’’Цель твоя как артиста — выйти на сцену и сделать так, чтобы после твоего спектакля зритель стал чуть-чуть мудрее, чуть-чуть сдержаннее, лучше, добрее. Больше у тебя никакой цели нет’’. Я так и живу. Я во многом не разбираюсь, тем более в политике, поэтому туда и не лезу", — цитирует слова Фёдора воронежская газета "МОЕ!".

Сериалы,Анна Кошмал,Федор Добронравов,
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