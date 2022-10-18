Добронравов рассказал о будущем "Сватов"

"Откуда же я знаю. Молимся все. Мне в Воронеже Владимир Степанович Сисикин когда-то сказал: ’’Цель твоя как артиста — выйти на сцену и сделать так, чтобы после твоего спектакля зритель стал чуть-чуть мудрее, чуть-чуть сдержаннее, лучше, добрее. Больше у тебя никакой цели нет’’. Я так и живу. Я во многом не разбираюсь, тем более в политике, поэтому туда и не лезу", — цитирует слова Фёдора воронежская газета "МОЕ!".