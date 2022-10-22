3 сериала для тех, кто любит истории про мафию

Сериалы про мафию и бандитские группировки всегда имеют стабильно высокие рейтинги. Причем зрителей интересуют не столько погони и убийства, сколько личная драма главного персонажа, а также его попытки оставаться лидером и строить бизнес, а порой даже и семью, когда смерть подстерегает на каждом шагу. "Рамблер" расскажет про три опасных сериала.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

"Нарко"

Действие сериала разворачивается в городе Медельин в восьмидесятых годах. В центре сюжета легендарный наркобарон Пабло Эскобар, которогоназывают «Королем кокаина», к концу 1980 года 80% от мирового рынка наркотиков. И, безусловно, за ним следят специальные службы.

"Острые козырьки"

Британский сериал рассказывает о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века, в котором многолюдная семья Шелби прослыла самой жестой бандой послевоенного времени. Томас Шелби организует продажу запрещенных веществ, а потом неожиданно оказывается на самой вершине пищевой цепи. Но какой ценой?

"Подпольная империя"