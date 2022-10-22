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46 минут назад

3 сериала для тех, кто любит истории про мафию

Даша Краснова

Сериалы про мафию и бандитские группировки всегда имеют стабильно высокие рейтинги. Причем зрителей интересуют не столько погони и убийства, сколько личная драма главного персонажа, а также его попытки оставаться лидером и строить бизнес, а порой даже и семью, когда смерть подстерегает на каждом шагу. "Рамблер" расскажет про три опасных сериала.

3 сериала для тех, кто любит истории про мафию
Фото: кадр из сериалакадр из сериала

"Нарко"

Действие сериала разворачивается в городе Медельин в восьмидесятых годах. В центре сюжета легендарный наркобарон Пабло Эскобар, которогоназывают «Королем кокаина», к концу 1980 года 80% от мирового рынка наркотиков. И, безусловно, за ним следят специальные службы.

"Острые козырьки"

Британский сериал рассказывает о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века, в котором многолюдная семья Шелби прослыла самой жестой бандой послевоенного времени. Томас Шелби организует продажу запрещенных веществ, а потом неожиданно оказывается на самой вершине пищевой цепи. Но какой ценой?

"Подпольная империя"

Атлантик-Сити – столица развлечений и порока постепенно вступает в эпоху «Сухого закона». Но городской казначей Енох Томпсон решает воспользоваться ситуацией и начать подпольную торговлю алкоголем. Удивительно, но это сериал про гангстера, который практически никогда не убивает людей сам.

Сериалы,Подпольная империя,Пабло Эскобар,
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