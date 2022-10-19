Стала известна дата выхода сериала "Великая. Золотой век"

Проект под рабочим названием "Великая. Золотой век" начали снимать в июне в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Съемки планируют завершить в ноябре текущего года. Режиссером проекта выступает Сергей Гинзбург.

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Как пишет КП, премьера состоится на Первом канале. Сериал покажут, по предварительным данным, в 2024 году.

Художница по костюмам Татьяна Смирнова рассказала журналистам, что за время съемок монархиня сменит 14 нарядов. На создание нарядов костюмеров вдохновили картины XVIII века. Одни наряды шили на заказ. Часть костюмов была найдена в частных коллекциях, на киностудиях в Москве и Санкт-Петербурге. Некоторые костюмы для актрис весили 15 кг, рассказал Алексей Морозов, исполнитель роли Григория Потемкина.