Второй сезон «Вампиров средней полосы» стартует в декабре

Онлайн-кинотеатр START опубликовал тизер второго сезона популярного сериала «Вампиры средней полосы». Он начнёт выходить в декабре, но точная дата пока неизвестна.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В ролике можно увидеть Юрия Стоянова в образе деда Славы, а также актрису Анастасию Стежко, которая во втором сезоне сыграет Анну Остроумову. На этой роли она заменила украинскую актрису Екатерину Кузнецову.

Сериал рассказывает о вампирах, проживающих в Смоленске. Они живут среди других людей, но никого не убивают и не нарушают закон. Вблизи города находят обескровленные тела, поэтому спокойная жизнь вампиров прерывается.