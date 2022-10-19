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19 минут назад

Второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» стартует в декабре

Чемпионат.com

Онлайн-кинотеатр START опубликовал тизер второго сезона популярного сериала «Вампиры средней полосы». Он начнёт выходить в декабре, но точная дата пока неизвестна.

Второй сезон «Вампиров средней полосы» стартует в декабре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В ролике можно увидеть Юрия Стоянова в образе деда Славы, а также актрису Анастасию Стежко, которая во втором сезоне сыграет Анну Остроумову. На этой роли она заменила украинскую актрису Екатерину Кузнецову.

Сериал рассказывает о вампирах, проживающих в Смоленске. Они живут среди других людей, но никого не убивают и не нарушают закон. Вблизи города находят обескровленные тела, поэтому спокойная жизнь вампиров прерывается.

Шоу в целом получило очень хорошие оценки как от критиков, так и от зрителей. Рейтинг сериала на «Кинопоиске» составляет 8,2 из 10.

Сериалы,Анастасия Стежко,Екатерина Кузнецова,Юрий Стоянов,
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