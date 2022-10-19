Турецкая версия «Элиты»: почему все говорят о сериале «Услышь меня»

Летом 2022 года состоялась премьера еще одного громкого турецкого сериала — «Услышь меня». Почему его сейчас все обсуждают и почему сравнивают с нашумевшей испанской «Элитой», читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Услышь меня" Кадр из сериала "Услышь меня"

Проект начинается с того, что одну из главных героинь сбивает машина. В результате аварии девушка остается парализованной, а виновника катастрофы не могут найти. Семья и все небезразличные люди объединяются для его поиска. И тут выясняется, что водителем того самого автомобиля был ученик элитного колледжа Gerçek. Удастся ли найти и наказать виновного?

Кадр из сериала "Услышь меня"

Главный акцент в сериале сделан на теме буллинга в колледже, где властвуют «богатые детки», а жертвами являются ученики из малоимущих семей. Сериал полон моральных и физических унижений, кроме того, в основном события происходят в четырех стенах элитного учреждения, поэтому картинку цветущей Турции в проекте не увидеть.

Однако сериал уже обзавелся армией поклонников, которые сравнивают его с нашумевшей испанской «Элитой». Напомним, шоу стримингового сервиса Netflix рассказывает о студентах элитной школы Лас Энсинас, которые оказываются в центре расследования убийства одной из школьниц.