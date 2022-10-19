Тильда Суинтон не появится в сериале по "Паразитам"

Тильда Суинтон рассказала, что больше не задействована в предстоящем сериале HBO по мотивам комедийного триллера Пон Чжун Хо "Паразиты". Об этом британская актриса сообщила в интервью Variety.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

"Не думаю, что буду частью этого [проекта], но я очень счастлива быть болельщицей", — заявила Суинтон, которая играла в фильмах Пон Чжун Хо "Сквозь снег" и "Окча".

О том, что актриса исполнит одну из главных ролей в телеадаптации "Паразитов", сообщалось в феврале 2020 года. Проект задуман как мини-сериал из шести эпизодов. В его основу лягут задумки, которые Пон Чжун Хо по тем или иным причинам забраковал во время написания сценария оригинального фильма.

Режиссер работает над шоу совместно с продюсером и сценаристом Адамом Маккеем ("Не смотрите наверх", "Наследники"). По словам последнего, действие сериала развернется во вселенной картины, однако это будет самостоятельная история.