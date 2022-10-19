Тильда Суинтон не появится в сериале по "Паразитам"

Тильда Суинтон рассказала, что больше не задействована в предстоящем сериале HBO по мотивам комедийного триллера Пон Чжун Хо "Паразиты". Об этом британская актриса сообщила в интервью Variety.
"Не думаю, что буду частью этого [проекта], но я очень счастлива быть болельщицей", — заявила Суинтон, которая играла в фильмах Пон Чжун Хо "Сквозь снег" и "Окча".
О том, что актриса исполнит одну из главных ролей в телеадаптации "Паразитов", сообщалось в феврале 2020 года. Проект задуман как мини-сериал из шести эпизодов. В его основу лягут задумки, которые Пон Чжун Хо по тем или иным причинам забраковал во время написания сценария оригинального фильма.
Режиссер работает над шоу совместно с продюсером и сценаристом Адамом Маккеем ("Не смотрите наверх", "Наследники"). По словам последнего, действие сериала развернется во вселенной картины, однако это будет самостоятельная история.
Премьера "Паразитов" состоялась весной 2019 года, тогда картина получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. В 2020 году фильм стал не только первой в истории южнокорейской лентой, получившей премию "Оскар", но и первой неанглоязычной картиной, победившей в категории "Лучший фильм".