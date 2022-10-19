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1 час назад

В «Женщине-Халке» должен был быть злодей из нового «Капитана Америки»

Чемпионат.com

Сценаристка Джессика Гао рассказала, что изначально она предлагала боссам Marvel Studios добавить в сериал «Женщина-Халк» Сэмюэла Стернса, также известного как Лидер. Она видела его как одного из антагонистов. Но топ-менеджеры отбросили эту идею по причинам, которые Джессика уже не может вспомнить.

В «Женщине-Халке» должен был быть злодей из «Капитана Америки»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В моей ранней презентации шоу действительно был Лидер. Я его предложила как один из вариантов. Если честно, не могу вспомнить, почему его в итоге решили убрать.

Лидер — зеленокожее разумное существо-мутант — заклятый враг Халка. Антагонист дебютировал в комиксах в 1964 году, он появляется в основном в сериях о Халке. Лидера создали писатель Стэн Ли и художник Стив Дитко. Злодей появится в фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок», премьера которого назначена на 3 мая 2024 года. В картине Капитаном станет Сокол, которого играет Энтони Маки.

Сэмюэл Стернс уже дебютировал в кино — он фигурировал в фильме «Невероятный Халк» 2008 года. Исполнитель роли Стернса Тим Блейк Нельсон даже подписал контракт на участие в следующем фильме о Халке, где он должен был фигурировать как Лидер. Но в итоге сиквел был отменен.

Сериалы,Невероятный Халк,Энтони Маки,Стив Дитко,Стэн Ли,
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