Выход сериала с Прилучным "Союз спасения. Время гнева" приостановлен

Показ сериала «Союз спасения. Время гнева», выходящего в онлайн-кинотеатре KION, приостановлен, сообщает «Кинопоиск».

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19 октября на платформе не вышла пятая серия проекта. Сообщается, что релиз новых серий перенесен и запланирован на 1 января 2023 года.

Оффлайн-премьера сериала состоялась в Сочи в рамках первого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». А онлайн-показ «Союза спасения. Время гнева» стартовал 28 сентября, новые серии выходили раз в неделю. Причины переноса выхода новых эпизодов KION не комментирует.