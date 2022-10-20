6 сериалов с любовными треугольниками

24 октября на телеканале ТНТ стартует третий сезон сериала «Девушки с Макаровым». В продолжении истории о взаимовыгодном сотрудничестве матерого опера Макарова в исполнении Майкова и четверых его подопечных к своим ролям вернутся актрисы Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Влада Ермолаева и Елена Полянская. А персонажа Лысенкова, криминалиста, создавшего пару с лейтенантом Туркиной, ждет испытание: внимание молодой и обаятельной стажерки РОВД Бутово, которую сыграет популярная комедийная актриса Юлия Топольницкая.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

1 «Девушки с Макаровым»

Видео дня

Где лучшее место для романов? Конечно же, на работе. Ведь вы сможете видеться постоянно: не нужно ждать момента возвращения домой, чтобы обсудить насущные дела за ужином. Однако если у вашего возлюбленного вдруг заведется какая-то романтическая история на стороне, вы тоже мгновенно об этом узнаете.

Именно это происходит с лейтенантом Туркиной (Алевтина Тукан) — героиней сериала «Девушки с Макаровым». У ее любимого Криминалиста, героя Дмитрия Лысенкова, вдруг появляется пытливая стажерка (дебют в сериале актрисы Юлии Топольницкой), с которой у него полно общих тем для обсуждения. Поэтому, чтобы вернуть искру в отношения, да и вообще сами отношения, Туркиной придется проявить всю свою изобретательность.

2 «Триада»

Первоначально главный герой Толя был вполне готов к тому, чтобы стать отцом, но зачать ребёнка с женой у него никак не получается. Из-за этого он даже задумывается о том, чтобы окончательно уйти к любовнице. Но все же решается на неоднозначный тест. Толя устраивает ночь любви с танцовщицей из клуба, чтобы понять, перед кем ему после этого будет стыдно: женой или любовницей. Однако история приобретает неожиданный поворот – от Толи одновременно забеременели все трое. В итоге герой Бориса Дергачева готовится стать отцом, причём даже не троих, а четверых детей, ведь танцовщица, у которой, кстати, есть бойфренд, ждёт двойню. Испытания неожиданного отцовства Толю ждут прямо с родильного отделения, ведь у всех трёх его пассий день икс наступает одновременно, и свою долю внимания требует каждая из них. Толику придется учиться отцовству на ходу, причём сразу в трех разных семьях, подстраиваясь под нрав каждой из мам.

3 «Дневники вампира»

Нашумевшее young-adult-фэнтези вращается вокруг любовного треугольника, в котором участвуют юная Елена (Нина Добрев), а также два вампира — чуткий и доброжелательный Стефан (Пол Уэсли) и его жестокий брат Деймон (Иэн Сомерхолдер). Казалось бы, выбор очевиден, но на деле все не так просто. Деймон, несмотря на всю его порочность, относится к Елене с уважением, и та отвечает ему взаимностью. Как и Стефан, он не раз спасал ей жизнь. Вампирская природа тяготит братьев: у обоих на руках кровь, и оба стремятся стать лучше, хотя Деймону это дается куда сложнее. Вот и получается, что Елена нужна обоим упырям — как моральный компас, который помогает им не утратить остатки человечности.

«Дневники вампира» сняты по одноименной серии романов, но популярность шоу давно вышла за пределы книжного фанклуба. Чего только стоят фанфики, арты и бесконечные споры вокруг финала в соцсетях.

4 «Нина»

Жизнь Нины (Виктория Исакова) — одно безумное приключение. Она трижды была замужем, а сейчас живет вместе с успешным бизнесменом Костей (Андрей Бурковский). Тот обеспечивает не только её и их общую дочь, но и детей Нины от других браков, а также её бывших мужей (Сергей Бурунов, Сергей Лавыгин). Но беззаботным будням приходит конец, когда Костя уходит к другой. Нина вместе с детьми вынуждена переселиться из роскошного дома в хлипкую панельку. На горизонте то и дело возникают бывшие мужья; сама Нина хочет вернуть Костю, но со временем понимает, что ей придется учиться жить самостоятельно.

«Нина» выгодно отличается от других историй, где в отношениях фигурируют несколько партнеров. Бесконечные романы в конечном счете закаляют главную героиню, воспитывают в ней стремление к самостоятельности и независимости, а также приводят к мысли, что в сложным ситуациях полагаться стоит в первую очередь на себя.

5 «Друзья»

В культовом ситкоме о жизни шести молодых ребят в Нью-Йорке не могло обойтись без любовного треугольника. Он завязался вокруг одной из главных пар сериала — Росса (Дэвид Швиммер) и Рэйчел (Дженнифер Энистон). Ведь их любви постоянно мешали то «паузы», то «третий лишний». Таким вот лишним, а точнее лишней стала Эмили, причем на собственной свадьбе! Да-да, когда в день, который должен стать важнейшим в твоей жизни, тебя называют другими именем, радоваться точно нечему. Зато сам момент по драматургии получился просто эпичным: и смешным, и трогательным, и значимым для сюжета.

6 «Отпуск»

Итак, ситуация: ты долгое время общаешься с девушкой по переписке, у вас полнейшая идиллия, ты приезжаешь к ней в другой город, чтобы сделать предложение, но внезапно оказывается, что у нее есть парень. Что это, если не жиза? Для героя «Отпуска» Саши (Кузьма Сапрыкин) уж точно.

Или так: ты 25 лет живешь вместе с мужем (Павел Майков), у вас двое детей, вы каждый год ездите вместе на море, но ты настолько устала от его сумасшедших выходок, что наконец-то разводишься и находишь надежного мужчину (Роман Курцын). С которым тоже едешь в отпуск, а там встречаешь… все правильно, бывшего мужа, который купил яхту и решил испортить вам отдых.