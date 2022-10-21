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30 минут назад

Сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» обошел «Дом дракона» по просмотрам

Lenta.ru

Сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» занял первую строчку в рейтинге просмотров на стриминговой платформе Netflix в период с 19 по 25 сентября. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на данные аналитической компании Nielsen.

«Монстр: История Джеффри Дамера» обошел «Дом дракона» по просмотрам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

За неделю сериал набрал 3,6 миллиарда минут просмотра, обойдя шоу «Дом Дракона» — приквел «Игры Престолов» расположился на третьей строчке рейтинга с результатом 1,008 миллиарда минут. В топ-5 также попали проекты «Кобра Кай» (1,110 миллиарда минут), «Властелин колец: Кольца власти» (977 миллионов минут), «Во тьме» (918 миллионов минут).

Мини-сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» режиссера Райана Мерфи рассказывает о серийном убийце Джеффри Дамере, который в период с 1978 по 1991 год убил и расчленил 17 человек. Главную роль исполнил актер Эван Питерс. Премьера состоялась 21 сентября.

Ранее сообщалось о том, что Netflix выпустил более тысячи эпизодов шоу за три месяца и установил рекорд.

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