Стали известны подробности сюжета десятой серии «Дома драконов»

Картина «Дом Дракона» повествует о событиях на вымышленном континенте Вестерос, которые происходят за две сотни лет до сюжета знаменитого сериала «Игра престолов».

Фото: FBM.ru FBM.ru

В центре истории «Пляска Драконов» — гражданская война, причиной которой оказалось противостояние между двумя ветвями дома Таргариенов. В десятом эпизоде первого сезона зрители увидят первую дуэль драконов, передает информационный портал vokrug.tv.

Верхом на драконе Вхагар в Штормовой предел прибудет принц Эймонд Таргариен, который задолго до этого потерял глаз по вине Люцериса. При этом Лорд Боррос Баратеон не позволит им выяснять отношения при дворе. После этого Люцерис предпримет попытку улететь на Арраксе, однако Эймонд его нагонит.