Отец Дамера обвинил Netflix в героизации преступлений сына

Сообщается, что пожилой отец серийного убийцы Джеффри Дамера рассматривает возможность подать в суд на стриминговый сервис Netflix из-за двух его популярных сериалов о его печально известном сыне.

Фото: Кадр из сериала "Монстр: История Джеффри Дамера" Кадр из сериала "Монстр: История Джеффри Дамера"

86-летний Лайонел Дамер, как сообщается в СМИ, расстроен тем, что с ним так и не связались по поводу популярного сериала Netflix «Монстр: История Джеффри Дамера», вышедшем в сентябре.

Отца каннибала из Милуоки также раздражало, что Netflix никогда не запрашивал разрешения на использование магнитофонных записей юридической команды его сына, которые использовались в другом документальном сериале о Джеффри Дамере «Беседы с убийцей: записи Джеффри Дамера».

Оба сериала вызвали слишком яркий интерес зрителей к человеку, убившему 17 человек в период с 1978 по 1991 год. Убийца стал настолько популярным в свете новых шоу, что люди одеваются как он на Хэллоуин.

К тому же отец убийцы переживает, что преступления его сына героизируются.

Лайонел Дамер спокойно живет в сельской местности Огайо. Он отказывался говорить с момента выхода сериала Netflix, но, как сообщается, у него «нервное расстройство», поскольку фанаты его сына появились рядом с его домом. Он даже купил в оружие, чтобы отогнать новых гостей.

Лайонел Дамер ранее уже был в центре внимания в 1991 году, после того, как его сын был арестован за чудовищные убийства.

Уже в 1994 году он опубликовал мемуары «История отца» о Джеффри Дамере — всего за несколько месяцев до того, как Дамер был забит до смерти в тюрьме сокамерником Кристофером Скарвером.

В книге он рассказал, что до ареста понятия не имел, что его сын был убийцей.

Помощник Дамера рассказал СМИ, что чувствует, что в сериале Лайонела Дамера изобразили несправедливо, а на самом деле он был заботливым отцом.