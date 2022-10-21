Netflix приступил к написанию сценария новых сезонов "Ведьмака"

Стриминг Netflix уже приступил к написанию сценария четвертого и пятого сезонов "Ведьмака", съемки планируют начать в 2023 году. Об этом сообщает фанатский сайт франшизы Redanian intelligence.

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Съемки третьего сезона завершились в сентябре 2022 года. Сейчас он находится на стадии пост-продакшена, а его выпуск намечен на лето 2023 года. После его премьеры, возможно, начнутся съемки следующего. При этом, по информации источников портала, работа над сценариями займет "значительную часть" 2023 года.

В состав сценаристов войдут те же люди: Лорен Шмидт-Хисрих, Майк Островский, Хэйли Холл и другие. Сценарист Мэтью Д'Амброзио в новых сезонах получит должность продюсера. Основой третьего сезона станет роман Анджея Сапковского "Час презрения" - четвертая книга из цикла "Ведьмак".