Финальная серия «Дома дракона» утекла за два дня до выхода

Финал «Дома дракона» просочился в Сеть раньше официальной премьеры. Это значит, что в социальных сетях уже могут появиться спойлеры. Неясно, как именно финал попал в руки пиратов, потому что пресса его не получала для обзора.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Чтобы получить максимальные впечатления от финала, редакция Чемп.Play. рекомендует остерегаться любых спойлеров.

Финал покажет, как Рейнира Таргариен и фракция Чёрных Таргариенов отреагируют на переворот Зелёных, которые успешно сделали Эйгона своим королём. Премьера завершающей серии состоится в ночь на 24 октября.