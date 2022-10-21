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1 час назад

Спойлеры! Финальная серия «Дома дракона» утекла за два дня до выхода

Чемпионат.com

Финал «Дома дракона» просочился в Сеть раньше официальной премьеры. Это значит, что в социальных сетях уже могут появиться спойлеры. Неясно, как именно финал попал в руки пиратов, потому что пресса его не получала для обзора.

Финальная серия «Дома дракона» утекла за два дня до выхода
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Чтобы получить максимальные впечатления от финала, редакция Чемп.Play. рекомендует остерегаться любых спойлеров.

Финал покажет, как Рейнира Таргариен и фракция Чёрных Таргариенов отреагируют на переворот Зелёных, которые успешно сделали Эйгона своим королём. Премьера завершающей серии состоится в ночь на 24 октября.

Уже известно, что «Дом дракона» получит второй сезон. Об этом HBO объявила в конце августа этого года. О планах на продолжение сообщали некоторые СМИ ещё до премьеры первой серии. Когда выйдет продолжение, пока неизвестно.

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