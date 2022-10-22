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1 час назад

Сериал «Дом Дракона» — новый «Шрек»?

Tlum.ru

Продолжение (или, вернее сказать, приквел) сериала «Игра престолов» под названием «Дом Дракона» наделал много шума в Интернете: пользователи соцсетей обсуждают новые серии в день выхода, строят предположения и даже находят отсылки там, где, казалось бы, невозможно их обнаружить.

Сериал «Дом Дракона» — новый «Шрек»?
Фото: Кадр из сериала "Дом Дракона"Кадр из сериала "Дом Дракона"

Так, выяснилось, что некоторые моменты из истории Таргариенов позаимствованы из «Шрека». Плагиат или вдохновение? Разбираемся с Тлум.Ру.

О чём речь?

Разберём некоторые забавные совпадения, найденные пользователями социальных сетей. Так, многим показалось забавным, как сильно похожи принцесса Фиона и королева Алисента Хайтауэр. Правда, Фиона не совершала таких злодейских поступков, которыми славится супруга короля в «Доме Дракона». А вот наряды и причёски у них действительно очень похожи.

tlum.ru

Куда же в «Доме Дракона» без этих самых мифических существ? Если помните, в «Шреке» тоже была Драконица — она стала супругой Осла, как бы странно это ни звучало. И сцена, когда герой врывается в тронный зал на драконе, тоже будто скопирована с мультфильма о зелёном огре.

tlum.ru

Ну и куда же без пира? И «Дом Дракона», и «Шрек» показывают сцены уютных семейных посиделок за одним столом. В одном молодая пара поругалась с родителями из-за своего брака, в другом семейство перессорилось из-за чистоты крови. Угадаете, что откуда? И, конечно, свечи для романтичности атмосферы присутствуют.

На столе королевских особ обязательно должно быть коронное блюдо. И в том, и в другом случае царственный стол украшал целиком запечённый поросёнок. Совпадение? Не думаем.

tlum.ru

На плагиат не похоже, скорее, на отсылки к золотой классике анимации, которую обожают и дети, и взрослые.

Сериалы,Шрек,Игра престолов,
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